В МИД заявили, что Россия готова к длительному противостоянию с США

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Россия готова к долгому противостоянию с США, учитывая установившийся в этой стране "двухпартийный антироссийский консенсус". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

Дипломат отметил, что вместе с депутатами Госдумы был проведен "предметный разбор" перспектив улучшения российско-американских отношений, в том числе в контексте предстоящих выборов президента США.

"Иллюзий особых питать не следует, учитывая сложившийся в США двухпартийный антироссийский консенсус. Надо готовиться к длительному противостоянию с этой страной. Мы к этому готовы во всех смыслах", – подчеркнул замглавы МИД РФ.

Ранее Рябков заявил, что американские планы ужесточить санкции в отношении поставок нефти из РФ являются одним из элементов политико-психологического нажима на российское бизнес-сообщество. По словам дипломата, в арсенале внешней политики США остались лишь санкции, угрозы и давление.