26 марта, 06:59Политика
Посольство РФ и администрация США договорились о будущих двусторонних контактах
Фото: 123RF/mermolenko
Посольство РФ в США договорилось с представителями американской администрации о контактах по теме двусторонних отношений на следующей неделе. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщает ТАСС.
"Мы договорились о контактах на следующей неделе. По проблемам двусторонних отношений, о том, как нам жить дальше, есть ли вообще какие-то шансы у российско-американских отношений не быть до конца разрушенными", – заявил Антонов.
Он также заявил, что если в Вашингтоне не хотят сотрудничать в области безопасности, то Россия не будет бегать за США. Таким образом посол прокомментировал слова представителя Белого дома Джона Кирби, который ранее сказал, что Вашингтон не будет оказывать властям России помощь в сфере безопасности после произошедшего в "Крокус Сити Холле" теракта.
Антонов также выразил благодарность представителям Белого дома и Госдепартамента США, которые в посольстве РФ в Вашингтоне почтили память погибших при теракте.
До этого сотрудники посольства РФ в Вашингтоне сообщали, что искусственно нагнетаемая в США русофобская истерия нацелена на дестабилизацию внутриполитической ситуации в России.
Теракт в "Крокусе" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди открыли стрельбу по посетителям, а после устроили пожар в здании.
На данный момент число погибших составляет 139, а еще 182 человека пострадали.
Председатель СК РФ заслушал отчет следственной группы о расследовании теракта