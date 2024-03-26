Посольство РФ и администрация США договорились о будущих двусторонних контактах

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Посольство РФ в США договорилось с представителями американской администрации о контактах по теме двусторонних отношений на следующей неделе. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщает ТАСС.

"Мы договорились о контактах на следующей неделе. По проблемам двусторонних отношений, о том, как нам жить дальше, есть ли вообще какие-то шансы у российско-американских отношений не быть до конца разрушенными", – заявил Антонов.

Он также заявил, что если в Вашингтоне не хотят сотрудничать в области безопасности, то Россия не будет бегать за США. Таким образом посол прокомментировал слова представителя Белого дома Джона Кирби, который ранее сказал, что Вашингтон не будет оказывать властям России помощь в сфере безопасности после произошедшего в "Крокус Сити Холле" теракта.

Антонов также выразил благодарность представителям Белого дома и Госдепартамента США, которые в посольстве РФ в Вашингтоне почтили память погибших при теракте.

До этого сотрудники посольства РФ в Вашингтоне сообщали, что искусственно нагнетаемая в США русофобская истерия нацелена на дестабилизацию внутриполитической ситуации в России.

Теракт в "Крокусе" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди открыли стрельбу по посетителям, а после устроили пожар в здании.

На данный момент число погибших составляет 139, а еще 182 человека пострадали.