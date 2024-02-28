США нацелены на дестабилизацию обстановки в России перед выборами

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Искусственно нагнетаемая в США русофобская истерия нацелена на дестабилизацию внутриполитической ситуации в России в преддверии президентских выборов. Об этом сообщается в телеграм-канале посольства РФ в Вашингтоне.

Таким образом дипломаты прокомментировали заявления представителей Госдепа относительно решений российских судебных властей.

В дипмиссии указали на двуличные подходы американской администрации по правозащитной тематике. Так, взывая к свободе слова за рубежом и соблюдению демократических ценностей, в Штатах замалчивают собственные изъяны.

Среди подобных изъянов в посольстве выделили полицейский произвол, многочисленные случаи ненависти на религиозной почве, расовую дискриминацию, а также агрессивное навязывание неолиберальной повестки.

"Даже местные журналисты начинают задаваться вопросом: почему бы американским властям не направить свою неуемную энергию в полезное русло. Например, на урегулирование гуманитарного кризиса на южной границе", – подчеркнули дипломаты.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович заявил, что российские релоканты планируют различные провокации в преддверии президентских выборов РФ за рубежом. По мнению посла, их настрой усилился в сторону агрессии после отказа ЦИК в регистрации кандидатом в президенты Бориса Надеждина.

До этого посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что голосование на предстоящих выборах президента России будет организовано в США 17 марта на трех участках: в посольстве в Вашингтоне, а также в генконсульствах РФ в Нью-Йорке и Хьюстоне.

В связи с предстоящими выборами посольство РФ запросило у американских властей усиление мер безопасности у российских дипмиссий.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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