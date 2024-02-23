Лавров пожелал Западу "не подавиться за своим демократическим столом"

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров пожелал американским коллегам "не подавиться за своим демократическим столом". Таким образом он ответил на слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что у стран есть выбор – быть за столом международной системы или быть в меню.

"Самое прекрасное – это его заявление о том, что у всех стран, цитирую, есть выбор: быть за столом международной системы или быть в меню". Я вот только пожелал бы, чтобы с такими аппетитами наши американские коллеги за своим демократическим столом не подавились", – приводит его слова ТАСС.

Лавров также обратил внимание на конференцию по безопасности, которая прошла до этого в Мюнхене. Он отметил, что Россия давно перестала участвовать в этой конференции, потому что она превратилась в "междусобойчик, где Запад сам себя убеждает, что он везде и всегда прав, и что так будет вечно".

Ранее глава МИД РФ заявил, что попытки Запада "украинизировать" повестку "Большой двадцатки" обернулись провалом. По словам министра, развивающиеся страны призывали в рамках заседания G20 уйти от искусственного сужения возможностей через попытки достигать геополитические цели.

Ранее министр заявил, что G20 вряд ли способна найти решения для угроз глобальной безопасности. Однако, по мнению Лаврова, она могла бы четко заявить об отказе от использования экономики как оружия.

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