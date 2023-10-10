Лавров обвинил Запад в провокации серьезного кризиса в мире

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Действия западных государств стали причиной серьезного кризиса в мире, а риски глобального конфликта только увеличиваются. Таким мнением министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поделился в своей статье "Соблюдение принципов Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи – залог международного мира и стабильности".

Глава российского МИД указал, что выход из сложившейся обстановки есть.

"Для начала всем необходимо осознать ответственность за судьбы мира в историческом контексте, а не с точки зрения конъюнктурных электоральных раскладов на ближайших национальных выборах", – указал министр.

Лавров напомнил, что мировые лидеры около 80 лет назад подписали Устав ООН. Благодаря этому они договорились об уважении равенства всех стран, "тем самым признав необходимость равноправного, полицентричного мироустройства как гарантии устойчивости и безопасности своего развития".

Вместе с этим глава ведомства подчеркнул важность добиваться того, чтобы "заложенный в Устав ООН дух многополярности воплотился в жизнь". По словам Лаврова, все большее количество стран мирового большинства пытаются укреплять суверенитет и отстаивать национальные интересы, традиции и культуру.

Многие страны, продолжил министр, не хотят жить по чьей-то указке, намерены дружить и торговать между собой, а также с остальным миром. Именно такой настрой был преобладающим в ходе недавних встреч в верхах БРИКС, Группы двадцати и Восточно-Азиатского саммита, заключил дипломат.

Ранее Лавров заявил, что статус-кво в зоне палестино-израильского конфликта нежизнеспособен. Днем ранее прошла встреча главы внешнеполитического ведомства и генерального секретаря ЛАГ Ахмеда Абуль Гейта.

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