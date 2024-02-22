Лавров рассказал о провальных попытках Запада "украинизировать" повестку в G20

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Попытки Запада "украинизировать" повестку "Большой двадцатки" обернулись провалом, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, развивающиеся страны призывали в рамках заседания G20 уйти от искусственного сужения возможностей через попытки достигать геополитические цели.

"Попытки западных коллег на заседаниях министров "Группы двадцати" увести дискуссию от рассмотрения ключевого вопроса на тему поддержки киевского режима на голословное обвинение РФ и всячески украинизировать повестку дня большинством стран глобального Юга не поддерживаются", – передает ТАСС слова министра.

Лавров подчеркнул, что прошедшая дискуссия это подтвердила.

Ранее министр заявил, что G20 вряд ли способна найти решения для угроз глобальной безопасности. Однако, по мнению Лаврова, она могла бы четко заявить об отказе от использования экономики как оружия.

Дипломат предложил продемонстрировать стремление к открытому и равноправному торгово-экономическому сотрудничеству и подтвердить, что глобальные банки и фонды не должны финансировать милитаристские цели и агрессивные режимы.



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