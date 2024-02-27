В РФ предложили запретить голосовать на выборах в нетрезвом состоянии

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Граждане, которые придут на избирательный участок в состоянии опьянения, могут быть не допущены к голосованию. Об этом сообщил RT директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, направив соответствующее обращение зампреду ЦИК России Николаю Булаеву.

Он напомнил в письме, что по закону не могут голосовать на выборах недееспособные по решению суда граждане, а также отбывающие наказание в местах лишения свободы. Однако Орлов указал на то, что данная мера не затрагивает тех, кто находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

По его словам, нередко происходят случаи, когда люди приходят голосовать в состоянии опьянения, однако иногда члены избирательных комиссий могут не заметить этого. При этом он предполагает, что третьи лица могут намеренно мотивировать некоторую категорию граждан алкоголем и пользоваться их состоянием для подкупа голосов.

Кроме того, директор института указал на то, что, находясь в состоянии опьянения, человек не всегда отдает отчет своим поступкам, а соответственно, считается недееспособным.

"В этой связи в целях снижения возможности манипуляций с голосами, повышения прозрачности голосования и доверия к выборам прошу вас оценить возможность запрета голосования на избирательных участках людям, находящимся в состоянии опьянения", – указано в письме Орлова.

Ранее сообщалось, что 83% опрошенных россиян заявили о готовности пойти на президентские выборы, которые состоятся в РФ в марте.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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