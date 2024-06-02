Сенатор Джабаров поддержал отказ Саудовской Аравии ехать на конференцию Швейцарию

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Для Российской Федерации разумно решение Саудовская Аравия не ехать на мирный саммит по Украине в Швейцарию. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.

"Почему на этой конференции присутствует только одна из сторон, а второй даже приглашение не прислали? Смешно в ее отсутствии обсуждать какие-то мирные инициативы", – цитирует Джабарова "Лента.ру".

Он считает, что пример Саудовской Аравии сподвигнет и другие страны задуматься, посылать ли им туда своих представителей. Если государства и отправят делегации на конференцию, то "это будет крайне невысокий уровень", заключил Джабаров.

О том, что Саудовская Аравия не будет учавствовать в конференции по урегулированию российско-украинского конфликта в Швейцарии стало известно 2 июня. Такое решение принято ввиду отсутствии делегации из РФ.