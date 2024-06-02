02 июня, 18:08Происшествия
Система ПВО РФ сбила ракету "Нептун" над Белгородской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны ликвидировали ракету "Нептун" в небе над Белгородской областью. Министерство обороны РФ рассказало о происшествии в своем официальном телеграм-канале.
В ведомстве уточнили, что силам ПВО также удалось уничтожить три дрона ВСУ.
Утром 2 июня министерство сообщало об устранении воздушной цели в регионе. Там пояснили, что речь идет о вражеском снаряде РСЗО "Ольха"
В этот же день глава области Вячеслав Гладков рассказал, что украинские войска подвергли обстрелу Шебекино, в результате чего пострадали шесть человек. Также он сообщил о смерти замглавы администрации Корочанского района Игоря Нечипоренко из-за взрыва боеприпаса.
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