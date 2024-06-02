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02 июня, 12:02

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МО РФ: силы ПВО сбили воздушную цель над Белгородской областью

Силы ПВО сбили воздушную цель над Белгородской областью

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Система ПВО ликвидировала в небе над Белгородской областью воздушную цель. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Попытку атаки на регион пресекли около 09:40 по московскому времени. По информации ведомства, в сторону Белгородской области был запущен украинский снаряд РСЗО "Ольха".

Ранее замглавы администрации Корочанского района Белгородской области Игорь Нечипоренко погиб в результате детонации боеприпаса. Еще шесть человек пострадали при обстреле Шебекина.

За прошедшую ночь над Курской и Белгородской областями ликвидировали два беспилотника. Еще один был обнаружен и уничтожен над акваторией Азовского моря.

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