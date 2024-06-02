Кровля магазина "Магнит" загорелась в белгородском поселке Ивня после атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Кровля магазина "Магнит" загорелась в поселке Ивня Белгородской области после того, как над ней взорвался дрон ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Поселок Ивня Ивнянского района подвергся атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. В результате его детонации в воздухе произошло возгорание кровли коммерческого здания", – написал он.

Губернатор отметил, что обошлось без пострадавших. Оперативные службы работают на месте происшествия и тушат пожар.

До этого украинский дрон врезался в жилой многоквартирный дом в Белгороде и взорвался. Гладков заявлял, что в результате детонации в пяти квартирах выбило окна, еще в одной – сильно повредился балкон. Более того, указал он, обломки беспилотника посекли кровлю и стены летнего павильона на территории детсада.