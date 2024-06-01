ПВО РФ сбила воздушные цели на подлете к Белгороду

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская система ПВО сбила воздушные цели на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбиты воздушные цели на подлете к городу", – написал он.

Губернатор подчеркнул, что согласно предварительным данным обошлось без пострадавших.

По его словам, в результате отражения атаки в поселке Разумное произошло возгорание кровли частного жилого домовладения, которое было оперативно ликвидировано. Еще в одном частном жилом домовладении оказались выбиты окна, пробита одна из стен, разрушена кровля гаража и посечен забор.

До этого ракетная опасность была объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Корреспонденты ТАСС и РИА Новости, находящиеся в Белгороде, сообщали о работе ПВО и взрывах в небе над городом после объявления сигнала ракетной опасности.

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