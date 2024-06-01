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Происшествия

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщает МЧС по региону в телеграм-канале.

"Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", – указано в сообщении.

Корреспонденты ТАСС и РИА Новости, находящиеся в Белгороде, сообщают о работе ПВО и взрывах в небе над городом после объявления сигнала ракетной опасности.

До этого украинские войска атаковали дронами-камикадзе газель в селе Зозули в Белгородской области, которая везла с работы домой сотрудников сельскохозяйственного предприятия. Водитель попытался спасти пассажиров и остановился около укрытия, но в этот момент с дрона был совершен удар по людям. В результате один человек погиб при атаке ВСУ и еще девять пострадали.

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