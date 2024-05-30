Губернатор Гладков: один человек погиб при атаке ВСУ на село Зозули под Белгородом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб при атаке ВСУ на село Зозули в Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что украинские войска атаковали дронами-камикадзе газель, которая везла с работы домой сотрудников сельскохозяйственного предприятия. Водитель попытался спасти пассажиров и остановился около укрытия. В этот момент с дрона был совершен удар по людям.

"К большому горю, один мирный житель погиб до прибытия бригады скорой помощи. Его травмы были несовместимы с жизнью. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", – написал глава региона.

Еще девять человек, среди которых оказались четыре женщины и пять мужчин, пострадали. Их госпитализировали с осколочными ранениями разных частей тела. Сейчас пострадавшим оказывают помощь медики.

Помимо этого, в результате атаки повреждение получила кровля частного дома. Никто из его жителей не пострадал.

До этого в результате атаки украинских дронов по автомобильной стоянке в центре города Грайворона Белгородской области пострадала женщина. У нее диагностировали сквозное ранение левой нижней конечности. При атаке были повреждены 13 легковых автомобилей.

