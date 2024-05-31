Украинский беспилотник врезался в жилой дом в Белгороде

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинский беспилотник врезался в жилой многоквартирный дом в Белгороде и взорвался. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате детонации дрона в пяти квартирах выбило окна, а в одной – сильно повредился балкон. Кроме того, обломки БПЛА посекли кровлю и стены летнего павильона на территории детского сада. При этом повреждения были зафиксированы и у одной машины.

"Никто из мирных жителей не пострадал. Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется", – добавил глава региона.

Также Гладков сообщил и об обстреле Белгородского района с помощью украинского беспилотника. В результате этой атаки никто не пострадал. Однако после падения дрона, который следом взорвался, в поселке Дубовое осколками были посечены забор и тротуар в частном доме.

Ранее украинские войска атаковали дронами-камикадзе газель в селе Зозули в Белгородской области, которая везла с работы домой сотрудников сельскохозяйственного предприятия. Водитель попытался спасти пассажиров и остановился около укрытия, но в этот момент с дрона был совершен удар по людям. В результате один человек погиб при атаке ВСУ и еще девять пострадали.

