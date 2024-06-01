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01 июня, 13:55

Происшествия

ПВО сбила еще два украинских беспилотника над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства противовоздушной обороны РФ сбили еще два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщает Минобороны России.

Очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России удалось пресечь в период с 12:00 до 13:00.

Ранее сообщалось, что российская ПВО уничтожила две тактические ракеты "Точка-У" и три беспилотника в Белгородской области, а также один БПЛА – в Брянской области.

До этого украинский дрон врезался в жилой многоквартирный дом в Белгороде и взорвался. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что в результате детонации в пяти квартирах выбило окна, а в одной – сильно повредился балкон.

Кроме того, обломки БПЛА посекли кровлю и стены летнего павильона на территории детского сада. При этом повреждения были зафиксированы и у одной машины.

Один человек погиб и один ранен при атаке БПЛА на село под Белгородом

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