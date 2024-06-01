01 июня, 13:55Происшествия
ПВО сбила еще два украинских беспилотника над Белгородской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Дежурные средства противовоздушной обороны РФ сбили еще два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщает Минобороны России.
Очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России удалось пресечь в период с 12:00 до 13:00.
Ранее сообщалось, что российская ПВО уничтожила две тактические ракеты "Точка-У" и три беспилотника в Белгородской области, а также один БПЛА – в Брянской области.
До этого украинский дрон врезался в жилой многоквартирный дом в Белгороде и взорвался. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что в результате детонации в пяти квартирах выбило окна, а в одной – сильно повредился балкон.
Кроме того, обломки БПЛА посекли кровлю и стены летнего павильона на территории детского сада. При этом повреждения были зафиксированы и у одной машины.
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