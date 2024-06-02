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02 июня, 08:33

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МО РФ: силы ПВО сбили три БПЛА над регионами за ночь

Силы ПВО сбили три БПЛА над регионами РФ за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За прошедшую ночь силы ПВО ликвидировали над российскими регионами три беспилотника. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

По информации ведомства, воздушные цели были обнаружены над Белгородской и Курской областями. Один беспилотник ликвидировали над акваторией Азовского моря.

Ранее после атаки украинского дрона в поселке Ивня Белгородской области загорелась крыша магазина. К тушению пожара привлекли местных спасателей. О пострадавших не сообщалось.

До этого при обстреле Шебекина Белгородской области пострадал мужчина. Медики диагностировали у него осколочное ранение спины, руки и бедра.

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