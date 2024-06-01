Мужчина пострадал при обстреле Шебекино в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Мужчина получил осколочное ранение спины, руки и бедра в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По его информации, пострадавший является сотрудником коммерческого предприятия. Мужчину доставили в больницу, где врачи оказывают ему медицинскую помощь, добавил глава региона.

Ранее Гладков заявил, что из-за атаки беспилотников ВСУ по автомобильной стоянке в центре Грайворона пострадала одна женщина. По его словам, местная жительница получила сквозное ранение левой ноги. Участники теробороны оказали ей первую помощь, а скорая ее госпитализировала.

Кроме того, уточнил губернатор, в результате атаки повреждения получили 13 автомобилей. На месте происшествия работали оперативные службы.