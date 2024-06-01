Два украинских беспилотника сбиты над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Согласно данным оборонного ведомства, попытка террористической атаки была пресечена около 15:30 по московскому времени. Украинская армия использовала БПЛА самолетного типа, добавили там.

Ранее в Белгороде и Белгородской области четвертый раз за сутки объявили ракетную опасность. Региональный главк МЧС РФ призвал жителей оставаться дома и не подходить к окнам.

До этого украинский дрон врезался в жилой многоквартирный дом в Белгороде и взорвался. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что в результате детонации в пяти квартирах выбило окна, еще в одной – сильно повредился балкон. Более того, указал он, обломки беспилотника посекли кровлю и стены летнего павильона на территории детсада.