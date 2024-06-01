Ракетная опасность объявлена в Белгородской области в четвертый раз за сутки

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Четвертый раз за сутки в Белгороде и Белгородском районе звучит сигнал, предупреждающий о ракетной опасности. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале регионального главка МЧС.

"По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", – говорится в публикации.

Ранее сообщалось о ликвидации беспилотников ВСУ самолетного типа в небе над Белгородской областью.

30 мая украинские войска атаковали дронами-камикадзе газель в белгородском селе Зозули, которая везла с работы домой сотрудников сельскохозяйственного предприятия. Водитель попытался спасти пассажиров и остановился около укрытия, но в этот момент с дрона был совершен удар по людям. В результате один человек погиб при атаке ВСУ, еще девять пострадали.

