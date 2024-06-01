Система ПВО РФ сбила два украинских дрона над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны РФ ликвидировали два беспилотника ВСУ над Белгородской областью. Министерство обороны рассказало о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

Попытку Украины атаковать российский регион с помощью дронов зафиксировали примерно в 10:45. В оборонном ведомстве уточнили, что речь идет о БПЛА самолетного типа.

До этого Минобороны сообщило об уничтожении двух других беспилотников над Белгородской областью.

Ранее украинский дрон врезался в жилой многоквартирный дом в Белгороде и взорвался. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что в результате детонации в пяти квартирах выбило окна, а в одной – сильно повредился балкон.

Кроме того, обломки БПЛА посекли кровлю и стены летнего павильона на территории детского сада. При этом повреждения были зафиксированы и у одной машины.

