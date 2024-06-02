Гладков: замглавы администрации Корочанского района погиб при детонации боеприпаса

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Замглавы администрации Корочанского района Белгородской области Игорь Нечипоренко погиб в результате детонации боеприпаса. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о случившемся в своем телеграм-канале.

"Приношу самые искренние и глубокие соболезнования семье и близким. Мы окажем семье всю помощь, чтобы поддержать их в этой тяжелой ситуации", – написал он в публикации.

По словам губернатора, глава района Николай Нестеров, а также главы Мелиховского и Шляховского сельских поселений Андрей Веденин и Игорь Шевляков получили незначительные травмы. Гладков уточнил, что медики предоставили им необходимую помощь.

Он также сообщил, что украинские войска подвергли обстрелу Шебекино, в результате чего пострадали шесть человек. У пятерых зафиксировали осколочные ранения конечностей, а у шестого – осколочное ранение предплечья. Всех отвезут в больницу №2 в Белгороде.

Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило в своем аккаунте о ликвидации украинских беспилотников над регионом. За утро в небе над Белгородской областью сбили четыре вражеских дрона самолетного типа.

Некоторое время в регионе звучала сирена, предупреждающая население о ракетной опасности. Однако позднее сигнал отменили.

Ранее украинские силы атаковали дронами-камикадзе газель в селе Зозули в Белгородской области, которая везла с работы домой сотрудников сельскохозяйственного предприятия. Водитель попытался спасти пассажиров и остановился около укрытия, но в этот момент с дрона был совершен удар по людям. В результате один человек погиб при атаке ВСУ, еще девять пострадали.

31 мая украинский беспилотник врезался в жилой многоквартирный дом в Белгороде и взорвался. В пяти квартирах выбило окна, а в одной – сильно повредился балкон.

