СК сообщил о наличии жертв при пожаре на НПЗ в Коми

Фото: телеграм-канал "МЧС Республики Коми"

Управление Следственного комитета России (СКР) по Республике Коми сообщило о наличии погибших при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Ухте. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

"По данным следствия, сегодня на нефтеперерабатывающем объекте города Ухты при проведении плановых технических работ подрядной организацией произошло возгорание, в результате чего есть погибшие и пострадавшие", – говорится в сообщении.

По факту произошедшего региональный СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Пожар на НПЗ в четырех километрах от Ухты произошел около 13:00. По информации пресс-службы завода, возгорание произошло на выведенном ранее из эксплуатации резервуаре. К ликвидации пожара привлекли 74 спасателя и 22 единицы специальной техники.

В результате произошедшего пострадали три сотрудника предприятия. Сейчас им оказывается медицинская помощь. Завод продолжает работать в штатном режиме.

