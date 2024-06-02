Три человека пострадали при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Коми

Фото: телеграм-канал "МЧС Республики Коми"

Возгорание произошло на нефтеперерабатывающем заводе в Коми, в результате чего пострадали три человека. О происшествии сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что ЧП случилось в четырех километрах от Ухты. На предприятии проводились плановые технические работы.

"Пожарно-спасательные подразделения МЧС России, прибывшие на место пожара, незамедлительно приступили к ликвидации", – говорится в публикации.

К борьбе с огнем привлекли 74 спасателя и 22 единицы специальной техники.

Глава республики Коми Владимир Уйба заявил, что причиной пожара стало несоблюдение правил техбезопасности. Он подчеркнул, что инцидент никак не связан с атаками дронов.

Представители завода рассказали ТАСС, что сейчас предприятие работает в обычном режиме. Там также уточнили, что технические работы проводила организация "Центр-тест", и именно ее сотрудники пострадали в результате пожара.

Ранее строящийся ангар загорелся на территории морского торгового порта Петропавловска-Камчатского. Огонь распространился на площади 5 тысяч квадратных метров.

В тушении задействовали 55 специалистов и 15 единиц техники. По предварительным данным, никто в результате пожара не пострадал.

