Строящийся ангар загорелся в морпорту Петропавловска-Камчатского

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Строящийся ангар загорелся на территории морского торгового порта Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

По информации ведомства, огонь распространился на площади 5 тысяч квадратных метров. Сейчас ликвидацией возгорания занимаются 55 специалистов и 15 единиц техники. По предварительным данным, никто в результате пожара не пострадал.

Ранее возгорание произошло в Красноярске. Там загорелись два частных дома и хозяйственные постройки, огонь полностью потушили.

Изначально площадь пожара составляла 800 квадратных метров, однако позже пожар удалось локализовать на площади 1 тысячи "квадратов". По предварительной информации ведомства, пожар начался от несанкционированной свалки, примыкающей к забору дома.

