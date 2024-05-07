Пожар в СНТ "Алюминщик" Иркутской области ликвидировали

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Крупный пожар в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) "Алюминщик" в Братском районе Иркутской области потушили. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Сейчас, по информации ведомства, на месте происшествия работают специалисты испытательной пожарной лаборатории. Как уточнили в МЧС, по предварительным данным, крупный пожар произошел в регионе из-за неосторожного обращения с огнем.

Днем 6 мая из-за порывистого ветра в Братском районе загорелись 30 домов и хозпостроек на территории нескольких СНТ. Так, пострадали минимум 15 городских строений на пяти улицах города Вихоревки.

Из-за пожаров режим чрезвычайной ситуации ввели сперва на территории района, а затем и во всей Иркутской области. Пожары также вспыхнули в Тайшетском, Усть-Кутском и Чунском районах. При пожарах погибли два человека, еще пятеро пострадали.

По данным мэра Вихоревки, садовое некоммерческое товарищество "Локомотив" в результате возгорания было полностью уничтожено. Открытое горение на территории восьми садовых товариществ было ликвидировано 7 мая, а после – полностью потушено.

Всего в Вихоревке и восьми садовых товариществах Братского района огонь уничтожил 203 строения, в том числе 15 жилых домов. Оттуда эвакуировали 34 человека, включая 17 детей. В самом городе сгорели 13 домов, без жилья остались 46 человек.

