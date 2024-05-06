Одно из СНТ практически полностью выгорело в иркутской Вихоревке

Фото: телеграм-канал "Мэр Братского района Александр Дубровин"

Примерно 25 дачных домов и садовое некоммерческое товарищество "Локомотив" были полностью уничтожены в результате пожара в городе Вихоревке Братского района Иркутской области. Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр района Александр Дубровин.

"С дачных земель пожар перешел на окраину города, где расположен частный сектор", – добавил он.

В пресс-службе прокуратуры Иркутской области добавили, что по состоянию на 6 мая 20:50 (15:50 по московскому времени) в городе из-за пожара уничтожено около 15 домов на 23 жилых помещения. Также Дубровин уточнил, что на данный момент в Вихоревке задействовано около 10 пожарных машин МЧС, 6 водовозок, 3 бульдозера и погрузчики.

"Очень много людей – добровольцев, волонтеров, сотрудников администрации – вышло на помощь. Кто-то привозит воду, кто-то помогает отстоять дом своих соседей. Кто-то готов разместить у себя пострадавших, помочь вещами", – подчеркнул он.

Кроме того, как утверждает мэр, ситуация с тушением пожара в регионе осложняется сильным ветром, который постоянно меняет направление.

Информация о пожарах в Иркутской области появилась 6 мая, когда активное распространение огня выявили на территории СНТ "Алюминщик", а также на дачных товариществах "Весна", "Локомотив", "Укские дачи" и "Виктория". Спустя время на территории района ввели режим чрезвычайной ситуации.

Позже в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что крупный пожар в городе Вихоревке удалось локализовать. По информации ведомства, пожар из-за сильного ветра распространился из садоводства "Локомотив" на 15 строений в Вихоревке, часть из них – жилые дома. На базе спортивной школы развернули пункт временного размещения.

