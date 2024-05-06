06 мая, 12:38Происшествия
Около 30 зданий загорелись в Братском районе Иркутской области
По данным управления, пожарные подразделения работают по повышенному номеру в пяти садоводствах Братского района.
В МЧС уточнили, что пожар в частности возник на территории СНТ "Алюминщик". В ликвидации огня задействованы три единицы пожарной техники, восемь человек личного состава и десять человек из лесоохраны. Для создания противопожарных разрывов привлечены два бульдозера.
В пресс-службе управления отметили, что в Вихоревке ликвидируют пожары, возникшие в четырех садоводствах, расположенных рядом: "Весна", "Локомотив", "Укские дачи" и "Виктория". На месте работают 17 единиц техники, включая инженерную и 22 человека.
В свою очередь, мэр Братского района Александр Дубровин заявил о начале эвакуации дачников. Для них подготовили автобус, но большинство людей выезжают на своих автомобилях, написал он в своем телеграм-канале.
Дубровин подчеркнул, что на месте происшествия работают сотрудники МЧС и добровольцы. Он настоял, чтобы граждане не оставались в опасной зоне.
6 мая пожарные ликвидировали возгорание на овощехранилище в Крыму. Оно произошло вечером 5 мая. Изначально площадь пожара составляла 800 "квадратов", позднее увеличилась до 1 800 квадратных метров. В ликвидации огня принимали участие 37 спасателей и 11 единиц техники.