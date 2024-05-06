Около 30 зданий загорелись в Братском районе Иркутской области

Днем 6 мая в Братском районе Иркутской области загорелись 30 дачных домов и хозяйственных построек в условиях порывистого ветра. Возгорание произошло в пяти садово-огороднических некоммерческих товариществах, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по региону.

По данным управления, пожарные подразделения работают по повышенному номеру в пяти садоводствах Братского района.

В МЧС уточнили, что пожар в частности возник на территории СНТ "Алюминщик". В ликвидации огня задействованы три единицы пожарной техники, восемь человек личного состава и десять человек из лесоохраны. Для создания противопожарных разрывов привлечены два бульдозера.

В пресс-службе управления отметили, что в Вихоревке ликвидируют пожары, возникшие в четырех садоводствах, расположенных рядом: "Весна", "Локомотив", "Укские дачи" и "Виктория". На месте работают 17 единиц техники, включая инженерную и 22 человека.

В свою очередь, мэр Братского района Александр Дубровин заявил о начале эвакуации дачников. Для них подготовили автобус, но большинство людей выезжают на своих автомобилях, написал он в своем телеграм-канале.

Дубровин подчеркнул, что на месте происшествия работают сотрудники МЧС и добровольцы. Он настоял, чтобы граждане не оставались в опасной зоне.