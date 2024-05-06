Tagesspiegel: Оборонный завод Diehl в Берлине горит третьи сутки

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Пожарные Берлина продолжают операцию на месте пожара на заводе Diehl, входящего в концерн по производству систем ПВО для Киева. Об этом со ссылкой на официального представителя пожарной службы сообщает издание Tagesspiegel.

"Берлинские пожарные все еще заняты пожаром на металлообрабатывающем предприятии в районе Берлина Лихтерфельде: десять расчетов дежурят на месте пожара на улице Ам Штихьканал", – указано в сообщении.

Представитель пожарной службы заявил, что операция продлится еще некоторое время, а "все что еще может гореть, сгорит". В понедельник, 6 мая, планируется произвести снос остатков сгоревшего здания.

О пожаре стало известно 3 мая, когда токсичный дым накрыл часть Берлина. СМИ писали, что площадь возгорания составляла две тысячи квадратных метров.

По данным одной из газет Германии, из-за пожара в Берлине может образоваться ядовитая синильная кислота. Власти отправили жителям СМС с предупреждением об опасности и призвали граждан не приближаться к месту пожара, закрыть окна и двери, а также отключить системы вентиляции и кондиционирования.