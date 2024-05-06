Режим ЧС введен в Братском районе Иркутской области из-за пожара

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."

В Братском районе Иркутской области 6 мая с 17:00 (с 14:00 по московскому времени) введен режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров. Об этом пишет мэр Братского района Александр Дубровин в своем телеграм-канале.

Он напомнил о сильном пожаре, который произошел в Вихоревке. По его словам, на "борьбу со стихией" вышли пожарные и простые жители. Порывистый ветер сильно осложняет работу, разгоняя огонь на большую территорию, заключил Дубровин.

В свою очередь, житель Братска сообщил "Газете.ру", что в центральной части города обстановка стабильная, задымленности нет. В пригороде горят дачные кооперативы на 11-м и 14-м километрах. Пожары очень серьезные. На данный момент начался дождь. В Вихоревке очаг возгорания был в дачных поселках, пострадали дома, подчеркнул местный житель.

Жительница Вихоревки отметила, что пожар дошел до поселка. По ее словам, в городе огня пока нет. С поселка едут много машин, скорее всего, люди эвакуируются, заключила она.

Кроме того, жительница Братска прокомментировала, что над самим городом смога нет из-за сильного ветра. Она уточнила, что с утра был сильный пожар на ДОКе в жилом районе Гидростроитель, а сейчас наблюдается сильное задымление у поселка Заярского.



Она заявила, что в Братске эвакуация не нужна, "пожарные расчеты работают усиленно". Сильные пожары идут в районе Вихоревки и деревни Кузнецовки, на трассе местами нулевая видимость, у некоторых людей сгорели личные автомобили, заключила она.

О возгорании стало известно днем 6 мая. В Братском районе загорелись 30 дачных домов и хозяйственных построек в условиях порывистого ветра. Также произошло возгорание в пяти садово-огороднических некоммерческих товариществах.

Мэр заявил об эвакуации населения. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и добровольцы.

