Режим ЧС ввели в Иркутской области на фоне ситуации с пожарами

Фото: телеграм-канал "Мэр Братского района Александр Дубровин"

Режим чрезвычайной ситуации регионального значения объявили в Иркутской области из-за пожаров в городе Вихоревке Братского района. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор Игорь Кобзев.

Такое решение, по его словам, было принято на основе анализа прогноза, который сделали синоптики. В рамках него, как уточнил Кобзев, порывы ветра могут лишь усилить распространение огня. В связи с этим губернатор Иркутской области также попросил жителей региона не разжигать сухую растительность и быть более бдительными.

Кроме того, он сообщил со ссылкой на мэра Вихоревки Николая Дружинина, что в СНТ "Локомотив" нашли тело мужчины 1948 года рождения. Кобзев выразил искренние соболезнования родственникам погибшего.

При этом губернатор рассказал, что сейчас на место происшествия выдвинулась испытательная пожарная лаборатория, которая определит причину появления возгорания. Он добавил, что пока, по его сведениям, пожар изначально был техногенным.

"Руководителем ликвидации ЧС назначен мэр Братского района Александр Дубровин", – уточнил Кобзев.

Также он поручил создать специальную комиссию по оценке ущерба, которую возглавит его заместитель Анатолий Прокопьев. В эту комиссию будут включены депутаты Заксобрания, представители муниципалитета и уполномоченный по правам человека в Иркутской области Светлана Семенова.

Губернатор распорядился оказать поддержку семьям пострадавших. Для этого власти организовали поквартирные и подомовые обходы жителей региона, чтобы определить точное количество пострадавших и ущерб.

"Пункт временного размещения работает, но за все это время туда никто не обратился. Люди приняли решение остановиться у родных и близких", – заключил Кобзев.

О пожарах в регионе стало известно 6 мая, когда огонь уже распространился на территории СНТ "Алюминщик", а также на дачных товариществах "Весна", "Локомотив", "Укские дачи" и "Виктория". Спустя время на территории района ввели режим чрезвычайной ситуации.

Позже в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что крупный пожар в городе Вихоревке удалось локализовать. По информации ведомства, пожар из-за сильного ветра распространился из садоводства "Локомотив" на 15 строений в Вихоревке, часть из них – жилые дома. На базе спортивной школы развернули пункт временного размещения.

По словам мэра района Александра Дубровина, примерно 25 дачных домов и садовое некоммерческое товарищество "Локомотив" были полностью уничтожены в результате пожара.

