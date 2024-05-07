Более 200 домов и хозпостроек уничтожены после пожаров в Иркутской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Более 200 домов и хозпостроек уничтожены после крупных пожаров в четырех районах Иркутской области, пишет ТАСС, ссылаясь на источник в оперативных службах.

По их данным, возгорания на территории Братского, Тайшетского, Усть-Кутского и Чунского районов добрались не только до дачных домов и хозяйственных построек, но и до 15 жилых домов.

Днем 6 мая из-за порывистого ветра в Братском районе загорелись 30 домов и хозпостроек на территории нескольких СНТ. В частности, пострадали минимум 15 городских строений на 5 улицах в городе Вихоревке. Из-за опасной ситуации режим чрезвычайной ситуации ввели сначала на территории района, а потом и во всей Иркутской области.

По данным мэра Вихоревки, садовое некоммерческое товарищество "Локомотив" в результате возгорания было полностью уничтожено. Открытое горение на территории 8 садовых товариществ было ликвидировано 7 мая.