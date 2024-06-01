01 июня, 08:43Происшествия
Пожарные локализовали возгорание в лесах Ростовской области
Фото: телеграм-канал "МЧС Ростовской области"
Огнеборцам удалось локализовать возгорание в лесах Ростовской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные регионального главка МЧС.
"В 08:00 пожар локализован на площади 169 гектаров", – уточнили в ведомстве.
Там также отметили, что в устранении пожара помогает вертолет Ми-8. Так, в 07:40 он осуществил девять сбросов воды.
Вечером 31 мая площадь пожара в лесном массиве Тарасовского района Ростовской области составляла 52 гектара. Глава региона Василий Голубев рассказал, что возгорание обнаружили работники лесного хозяйства при патрулировании. Специалисты считают, что огонь мог охватить лесничество в результате удара молнии.
К ликвидации пожара привлекли 121 спасателя и 46 единиц специальной техники, а также воздушное судно МЧС России.
Новости регионов: крупный лесной пожар возник на юге Приморья