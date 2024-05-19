19 мая, 09:10Происшествия
Огнеборцы потушили 63 природных пожара в РФ 18 мая
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 63 лесных пожара в 17 регионах России 18 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале Авиалесоохраны.
По ее данным, в тушении задействовали 2 450 человек, 487 единиц техники и 18 воздушных судов.
К полуночи 19 мая зафиксировали 51 лесной пожар на площади 57 429 гектаров. Пожарные активно их тушили.
В ведомстве уточнили, что наибольшая площадь возгораний была в Амурской области. В регионе горели 11 пожаров на 39 892 гектарах.
В настоящее время ведутся работы по тушению 51 лесного пожара в 9 регионах.
Ранее огнеборцы локализовали пожар в цехе с полиэтиленом в Приморском районе Санкт-Петербурга. Возгорание произошло на 600 квадратных метрах. Погибших и пострадавших нет.
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