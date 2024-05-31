Площадь пожара в лесном массиве Ростовской области выросла почти вдвое

Фото: телеграм-канал "МЧС Ростовской области"

Площадь возгорания в лесном массиве Тарасовского района Ростовской области увеличилась почти в два раза. Губернатор Василий Голубев рассказал о ситуации в регионе в своем телеграм-канале.

По его словам, пожар обнаружили работники лесного хозяйства при патрулировании. Специалисты считают, что возгорание могло возникнуть в результате удара молнии.

"По состоянию на 18:30 площадь возгорания составляет 52 гектара. В данный момент угрозы для населенных пунктов нет. В тушении задействованы силы и средства в количестве 121 человека и 46 единиц техники, а также вертолет Ми-8 МЧС России", – говорится в публикации.

Голубев отметил, что пожарные продолжают работы по ликвидации огня.

Лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 63 лесных пожара в 17 регионах России 18 мая. К тушению привлекли 2 450 человек, 487 единиц спецтехники и 18 воздушных судов.

На тот момент наибольшая площадь возгораний была в Амурской области. В регионе горели 11 пожаров на 39 892 гектарах.

