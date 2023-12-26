Правительство РФ утвердило уровни реагирования на природные пожары

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Правительство России документом утвердило порядок введения уровней реагирования на природные пожары, в том числе условие привлечения к их тушению специальной правительственной комиссии. Об этом сообщает РИА Новости.

Возникшему на территории муниципального образования природному пожару будет присваиваться муниципальный уровень реагирования. Если его не удастся локализовать в течение 24 часов, ему будет присвоен региональный уровень. Еще спустя 72 часа пожару присвоят федеральный уровень реагирования, через 168 часов к его тушению привлекут правительственную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

При этом в случае угрозы населенному пункту или важному объекту инфраструктуры уровень реагирования будет повышен без учета времени. Соответствующий документ был согласован и подписан МЧС РФ.

До этого правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минюста РФ, которым предлагалось штрафовать арендаторов лесных хозяйств за бездействие при лесных пожарах. Сейчас подобную ответственность за непринятие мер для тушения лесных пожаров несут только организации, предприниматели и должностные лица.

