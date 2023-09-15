МЧС предложило объявлять федеральный уровень реагирования на лесные пожары через 72 часа

Фото: МЧС России

МЧС России выступило с предложением утвердить три уровня реагирования на природные пожары и вводить федеральный уровень через 72 часа регистрации возгорания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления правительства РФ.

В документе указано, что представители МЧС предлагают установить следующие уровни: муниципальный, региональный и федеральный.

"Федеральный уровень реагирования на природные пожары вводится по истечении 72 часов с момента регистрации <...> пожара решением правительственной комиссии ‎по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности или рабочей группы правкомиссии ‎по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности", – отмечается в проекте.

Подчеркивается, что федеральный уровень реагирования может быть установлен до истечения трех дней в зависимости от обстановки в месте возгорания. Региональный уровень будет вводиться в том числе по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) по истечении 24 часов с момента регистрации пожара. Однако он также может быть установлен и до истечения одного дня.

"В случае, если ландшафтный пожар не локализован ‎в течение 72 часов, высшее должностное лицо субъекта РФ направляет информацию о необходимости введения федерального ‎уровня реагирования в министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", – указано в документе.

По словам представителей МЧС, муниципальный уровень реагирования будет введен КЧС того или иного субъекта в том случае, если на их территории начнется пожароопасный сезон. Если природный пожар не удастся локализовать в течение 24 часов, то региональное руководство направляет информацию в КЧС региона о необходимости введения регионального ‎уровня реагирования с указанием причин невозможности локализации возгорания.

Исключением в данном случае станут лесные пожары и другие возгорания, произошедшие на территориях, принадлежащих лесному фонду, на землях обороны ‎и безопасности и особо охраняемых природных территорий, добавили в документе. Решение об отмене уровня реагирования будет приниматься решениями органов, которые до этого его вводили.

Предполагается, что документ вступит в силу с 1 января следующего года.

Ранее в новороссийском лесу вспыхнул пожар на площади 600 квадратных метров. Отмечалось, что возгорание произошло в микрорайоне Мефодиевском. К тушению ландшафтного пожара были привлечены 38 специалистов и восемь единиц техники.



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