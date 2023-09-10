Пожар на площади 600 "квадратов" вспыхнул в лесу в Новороссийске

Фото: телеграм-канал "ЧП Новороссийск"

Пожар на площади 600 квадратных метров вспыхнул в лесу в Новороссийске, пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Возгорание произошло в микрорайоне Мефодиевском. Первые подразделения направились на территорию ЧП в 17:55.

"В 18:05 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание лесной подстилки на площади 600 квадратных метров", – говорится в сообщении.

К тушению привлекли 38 специалистов и восемь единиц техники.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Дмитрове загорелся ангар на площади 750 квадратных метров. До прибытия пожарных здание самостоятельно покинули 15 человек. Спустя время спасатели ликвидировали открытое горение.

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