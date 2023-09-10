10 сентября, 19:43Происшествия
Пожар на площади 600 "квадратов" вспыхнул в лесу в Новороссийске
Фото: телеграм-канал "ЧП Новороссийск"
Пожар на площади 600 квадратных метров вспыхнул в лесу в Новороссийске, пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Возгорание произошло в микрорайоне Мефодиевском. Первые подразделения направились на территорию ЧП в 17:55.
"В 18:05 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание лесной подстилки на площади 600 квадратных метров", – говорится в сообщении.
К тушению привлекли 38 специалистов и восемь единиц техники.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Дмитрове загорелся ангар на площади 750 квадратных метров. До прибытия пожарных здание самостоятельно покинули 15 человек. Спустя время спасатели ликвидировали открытое горение.
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