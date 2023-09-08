Пожар в складских помещениях на востоке Москвы потушили

Фото: ТАСС/Сергей Шахиджанян

Пожарные ликвидировали возгорание в складских помещениях на улице Кусковской в Москве. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"Огнеборцы ликвидировали пожар на складе в Москве", – указано в сообщении.

Сведения о пострадавших не поступали.

О вспыхнувшем пожаре стало известно в ночь на 8 сентября. Складские помещения загорелись по адресу улица Кусковская, дом 26б на площади в 800 квадратных метров.

К тушению пожара привлекли более 90 человек и 29 единиц техники. Впоследствии он был локализован.

На время работы пожарных движение по Кусковской улице было частично перекрыто. Обстоятельства возникновения пожара устанавливает Перовская межрайонная прокуратура.

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