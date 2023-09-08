Пожар на складе произошел на востоке Москвы

Фото: МЧС России

Возгорание произошло в складских строениях на Кусковской улице в Москве. Об этом со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Москве сообщает Агентство "Москва".

"В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу улица Кусковская, дом 26б. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание в складском строении", – указано в сообщении.

Сообщается, что площадь пожара составляет 800 квадратных метров, к его тушению привлечено 29 единиц техники и более 90 человек. В пресс-службе МЧС отметили, что тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри здания.

На данный момент информация о пострадавших не поступала.

Ранее складское здание загорелось на площади в 1 000 квадратных метров в подмосковной деревне Картино. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось плотное задымление внутри здания.

Спустя несколько часов спасатели ликвидировали пожар. К ликвидации огня привлекли 78 человек и 26 единиц техники.

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