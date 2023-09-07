Пожар площадью 1 000 квадратных метров вспыхнул на складе в подмосковной деревне Картино

Фото: МЧС России

Складское здание загорелось на площади в 1 000 квадратных метров в подмосковной деревне Картино. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"Пожар произошел в складском здании по адресу городской округ Ленинский, деревня Картино, СНТ Картинская гора, улица Овражная, дом 75. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось плотное задымление внутри здания", – указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что угроза перехода огня на соседние строения отсутствует, возгорание было локализовано на площади в 1 000 квадратных метров. К его тушению привлечены 78 человек и 26 единиц техники.

Согласно предварительным данным, в пожаре никто не пострадал.

Ранее пожар произошел на складе лакокрасочных изделий в Подмосковье. Огонь распространился на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Позже его удалось ликвидировать.

До этого пожар был ликвидирован на грузовом судне в порту Архангельска. Уточнялось, что возгорание произошло на нижней палубе, в трюме, во время погрузочно-разгрузочных работ.



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