06 сентября, 15:36Происшествия
Пожар в пятиэтажном доме в Новосибирске потушили
Фото: телеграм-канал "МЧС Новосибирской области"
Пожар в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске ликвидировали на площади около 600 квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС.
В сообщении уточнили, что в тушении участвовали 45 человек и 14 единиц техники, в том числе высотной. Также газодымозащитники эвакуировали из дома 30 человек и провели поквартирную разведку.
Отмечается, что в качестве обогрева администрация предоставила гражданам автобус. У здания частично обрушилась кровля. На месте инцидента задействовали беспилотные авиационные системы для оперативного мониторинга обстановки.
Информация о возгорании в доме на улице 2-й переулок Краснодонский поступила пожарным в 13:11 по московскому времени. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее тело женщины 1966 года рождения обнаружили в многоквартирном доме на улице Озерной в Москве после ликвидации пожара. По предварительным данным, огонь начал распространяться в одной из комнат квартиры из-за неосторожного обращения с ним.
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