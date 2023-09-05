Факельное горение возникло на предприятии "Сибура" в Дзержинске

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Факельное горение произошло на предприятии АО "Сибур-Нефтехим" в Дзержинске Нижегородской области, сообщает РИА Новости.

Факельную установку временно перевели в режим интенсивного дымного горения. Этот режим предусмотрен действующими регламентами.

Причиной стала остановка производственного процесса в одном из цехов завода. Производство окиси этилена и гликолей штатно остановили из-за внешнего фактора – снижения подачи кислорода и технических газов внешним поставщиком. После возобновления подачи продуктов производство возобновит работу.

Угрозы распространения огня нет. Ведется мониторинг состояния атмосферного воздуха.

В июле в промышленной зоне завода "Сибур-нефтехим" Дзержинска в Нижегородской области произошел пожар. Жертв и пострадавших не было.

Как уточнили в МЧС, к тушению пожара привлекли 24 единицы техники и 80 человек. На место происшествия приезжал глава Дзержинска Иван Носков.

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