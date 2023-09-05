05 сентября, 10:46Происшествия
Факельное горение возникло на предприятии "Сибура" в Дзержинске
Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."
Факельное горение произошло на предприятии АО "Сибур-Нефтехим" в Дзержинске Нижегородской области, сообщает РИА Новости.
Факельную установку временно перевели в режим интенсивного дымного горения. Этот режим предусмотрен действующими регламентами.
Причиной стала остановка производственного процесса в одном из цехов завода. Производство окиси этилена и гликолей штатно остановили из-за внешнего фактора – снижения подачи кислорода и технических газов внешним поставщиком. После возобновления подачи продуктов производство возобновит работу.
Угрозы распространения огня нет. Ведется мониторинг состояния атмосферного воздуха.
В июле в промышленной зоне завода "Сибур-нефтехим" Дзержинска в Нижегородской области произошел пожар. Жертв и пострадавших не было.
Как уточнили в МЧС, к тушению пожара привлекли 24 единицы техники и 80 человек. На место происшествия приезжал глава Дзержинска Иван Носков.
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