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Возгорание деревянных построек в Солнечногорске локализовано на 2,5 тыс "квадратов"
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Возгорание деревянных построек в Солнечногорске локализовано на 2,5 тысячи квадратных метров, сообщается в телеграм-канале МЧС России.
"В 07:32 пожар локализован на площади 2 500 квадратных метров", – уточняется в сообщении.
В ведомстве добавили, что к ликвидации возгорания привлечены порядка 40 человек и 13 единиц техники. Пожарные не допустили распространения огня на жилые дома и лесной массив.
Ранее в МЧС РФ сообщили, что возгорание построек произошло в подмосковной деревне Кривцово под Солнечногорском на площади 3,2 тысячи квадратных метров. Отмечалось, что пожарные прикладывают все усилия, чтобы огонь не распространился на рядом расположенные дома и лес.
По данным ведомства, в результате инцидента никто не пострадал.
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