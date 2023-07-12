Возгорание деревянных построек в Солнечногорске локализовано на 2,5 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Возгорание деревянных построек в Солнечногорске локализовано на 2,5 тысячи квадратных метров, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

"В 07:32 пожар локализован на площади 2 500 квадратных метров", – уточняется в сообщении.

В ведомстве добавили, что к ликвидации возгорания привлечены порядка 40 человек и 13 единиц техники. Пожарные не допустили распространения огня на жилые дома и лесной массив.

Ранее в МЧС РФ сообщили, что возгорание построек произошло в подмосковной деревне Кривцово под Солнечногорском на площади 3,2 тысячи квадратных метров. Отмечалось, что пожарные прикладывают все усилия, чтобы огонь не распространился на рядом расположенные дома и лес.

По данным ведомства, в результате инцидента никто не пострадал.

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