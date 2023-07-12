Открытое горение рядом с ЛЭП в Екатеринбурге ликвидировали

Фото: телеграм-канал "МЧС СВЕРДЛОВСК"

В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение рядом с линией электропередачи, где загорелись деревянные поддоны и строительные бытовки. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Уточняется, что открытое горение было ликвидировано в 05:51 по местному времени (03:51 по Москве).

В ночь на 12 июля на улице Сибирский тракт в Екатеринбурге произошло возгорание деревянных поддонов и строительных бытовок на открытой площадке.

Площадь возгорания составила 1 500 квадратных метров. В МЧС добавили, что тушения огня осложняется прохождением над местом пожара высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП), высокой горючей загрузкой и сильным тепловым потоком.