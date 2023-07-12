Постройки на площади 3,2 тыс кв м горят в городском округе Солнечногорск

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Постройки на площади 3,2 тысячи квадратных метров горят в городском округе Солнечногорск, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

"В подмосковной деревне Кривцово под Солнечногорском горят постройки на площади 3 200 квадратных метров", – отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что пожарные прикладывают все усилия, чтобы огонь дальше не распространился на рядом расположенные дома и лес.

По данным МЧС, пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время специалисты наращивают силы и средства для ликвидации огня.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге ликвидировали открытое горение рядом с линией электропередачи, где загорелись деревянные поддоны и строительные бытовки. Уточняется, что открытое горение было ликвидировано в 05:51 по местному времени (03:51 по Москве).

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