Пожар произошел на территории завода "Сибур-нефтехим" в Дзержинске

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В промышленной зоне завода "Сибур-нефтехим" Дзержинска в Нижегородской области произошел пожар, сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 14:05 поступило сообщение о пожаре по адресу город Дзержинск, Автозаводское шоссе, дом 65. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Люди эвакуированы. Жертв и пострадавших нет", – указано в уведомлении.

Как уточнили в МЧС, к тушению пожара привлекли 24 единицы техники и 80 человек. В 15:15, по данным экстренных служб, удалось ликвидировать факельное горение. Отмечается, что угроза взрыва отсутствует.

На место происшествия выехал глава Дзержинска Иван Носков. По его словам, персонал предприятия был эвакуирован.

Носов добавил, что в связи с пожаром в Дзержинске временно изменили маршруты общественного транспорта. Угрозы жизни и здоровью населения нет.

"Пожар локализован. Угрозы взрыва нет. Сейчас сотрудники МЧС охлаждают производственную установку", – резюмировал Носов.

Журналисты ТАСС со ссылкой на представителей компании "Сибур" сообщили о приостановке производства на предприятии. В компании также подтвердили само возгорание и эвакуацию сотрудников.

Ранее открытое горение ликвидировали в подмосковной деревне Кривцово. Об этом сообщили 12 июля в 08:29. По данным МЧС, специалисты начали проводить проливку и разборку конструкций.

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