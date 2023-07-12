16:37Происшествия
Пожар произошел на территории завода "Сибур-нефтехим" в Дзержинске
Фото: телеграм-канал 112
В промышленной зоне завода "Сибур-нефтехим" Дзержинска в Нижегородской области произошел пожар, сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
"В 14:05 поступило сообщение о пожаре по адресу город Дзержинск, Автозаводское шоссе, дом 65. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Люди эвакуированы. Жертв и пострадавших нет", – указано в уведомлении.
Как уточнили в МЧС, к тушению пожара привлекли 24 единицы техники и 80 человек. В 15:15, по данным экстренных служб, удалось ликвидировать факельное горение. Отмечается, что угроза взрыва отсутствует.
На место происшествия выехал глава Дзержинска Иван Носков. По его словам, персонал предприятия был эвакуирован.
Носов добавил, что в связи с пожаром в Дзержинске временно изменили маршруты общественного транспорта. Угрозы жизни и здоровью населения нет.
"Пожар локализован. Угрозы взрыва нет. Сейчас сотрудники МЧС охлаждают производственную установку", – резюмировал Носов.
Журналисты ТАСС со ссылкой на представителей компании "Сибур" сообщили о приостановке производства на предприятии. В компании также подтвердили само возгорание и эвакуацию сотрудников.
Ранее открытое горение ликвидировали в подмосковной деревне Кривцово. Об этом сообщили 12 июля в 08:29. По данным МЧС, специалисты начали проводить проливку и разборку конструкций.
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