Открытое горение в подмосковной деревне Кривцово ликвидировано

Открытое горение в подмосковной деревне Кривцово под Солнечногорском ликвидировано, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

"В 08:29 открытое горение ликвидировано", – отметили в ведомстве.

По данным МЧС, в настоящее время специалисты проводят проливку и разборку конструкций.

Ранее в МЧС России сообщили, что постройки загорелись в подмосковной деревне Кривцово под Солнечногорском на площади 3,2 тысячи квадратных метров. В ведомстве уточнили, что в результате пожара никто не пострадал.

Немногим позже в ведомстве сообщили, что пожарным удалось локализовать возгорание на 2,5 тысячи квадратных метров. Устраняют пожар порядка 40 человек и 13 единиц техники.

Отмечалось, что специалисты не допустили распространения огня на жилые дома и лесной массив.