08:42Происшествия
Открытое горение в подмосковной деревне Кривцово ликвидировано
"В 08:29 открытое горение ликвидировано", – отметили в ведомстве.
По данным МЧС, в настоящее время специалисты проводят проливку и разборку конструкций.
Ранее в МЧС России сообщили, что постройки загорелись в подмосковной деревне Кривцово под Солнечногорском на площади 3,2 тысячи квадратных метров. В ведомстве уточнили, что в результате пожара никто не пострадал.
Немногим позже в ведомстве сообщили, что пожарным удалось локализовать возгорание на 2,5 тысячи квадратных метров. Устраняют пожар порядка 40 человек и 13 единиц техники.
Отмечалось, что специалисты не допустили распространения огня на жилые дома и лесной массив.
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