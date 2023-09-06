Пятиэтажка загорелась в Новосибирске на площади 500 квадратных метров

Фото: телеграм-канал "МЧС Новосибирской области"

Сильный пожар тушат в жилом пятиэтажном доме в Калининском районе Новосибирска. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Информация о возгорании в доме на улице 2-й переулок Краснодонский поступила пожарным в 13:11 (по московскому времени).

По информации ведомства, первые пожарные приехали на место уже через шесть минут после поступления сведений о происшествии.

"С кровли жилого дома шел густой черный дым. Газодымозащитники эвакуировали 20 жильцов. По оперативной информации, пострадавших нет", – сказано в заявлении МЧС.

По предварительным данным, площадь горения составила 500 квадратных метров. Сейчас на место прибыло усиленное подразделение огнеборцев по второму рангу в составе 36 человек личного состава, 11 единиц техники.

Ранее факельное горение произошло на предприятии АО "Сибур-Нефтехим" в Дзержинске Нижегородской области. Причиной стала остановка производственного процесса в одном из цехов завода.

Производство окиси этилена и гликолей штатно остановили из-за внешнего фактора – снижения подачи кислорода и технических газов внешним поставщиком. После возобновления подачи продуктов производство возобновило работу.

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