Тело женщины обнаружили после пожара в квартире в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Тело женщины 1966 года рождения обнаружили в многоквартирном доме на улице Озерной в Москве после ликвидации пожара. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем телеграм-канале.

Согласно предварительной информации, огонь начал распространяться в одной из комнат квартиры из-за неосторожного обращения с огнем. Точная причина будет установлена только после проведения пожарно-технической экспертизы, добавили в ведомстве.

"На месте работу правоохранительных органов координирует заместитель Никулинского межрайонного прокурора Артем Вавилов", – подчеркнули в прокуратуре.

Отмечается, что было принято решение организовать доследственную проверку, ход и результаты которой, как и принятие решения по ее результатам, будут находиться на контроле Никулинской межрайонной прокуратуры.

Ранее в квартире дома, который расположен в Стрельбищенском переулке Пресненского района Москвы, был найден труп пенсионерки на месте пожара. Отмечается, что возможной причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

Ход и результаты доследственной проверки по факту произошедшего находятся на контроле в Пресненской межрайонной прокуратуре.



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